Bouches-du-Rhône : l'alerte rouge aux incendies déclenchée mardi, une première

Ce lundi 24 juillet 2023, Météo-France a placé le département des Bouches-du-Rhône en alerte rouge face aux risques de feux de forêts pour la journée de mardi. Il s'agit du niveau maximal de représentation du danger de feux, le niveau 4 : "Les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales", peut-on lire sur site du service de météorologie. En effet, Météo-France annonce des rafales de vent jusqu'à 70 km/h dans le département.

C'est la première fois que l'alerte rouge est déclenchée depuis sa mise en place, le 1er juin 2023. La "Météo des forêts" a été créée pour informer les Français sur le niveau de danger de feu en métropole. De leur côté, le Var et le Vaucluse ont été placés en alerte orange.

Sur le site service-public.fr, il est rappelé que "lorsque le risque d'incendie est élevé, les préfectures peuvent restreindre, voire interdire l'accès aux zones exposées aux véhicules et aux piétons. Les barbecues, feux d'artifices ou tout emploi du feu peuvent être interdits. Les travaux agricoles et forestiers et générant des étincelles peuvent être réglementés, voire interdits."

