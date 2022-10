Le fameux col roulé va peut-être retourner au placard. Si l'automne est arrivé sur le pays il y a presque un mois, le mercure grimpe et va afficher des niveaux élevés par rapport aux normales saisonnières cette semaine.

Les températures vont dépasser les 20 degrés, entre 22 et 23, pour la moitié nord de l'Hexagone. Il fera entre 25 à 27 degrés dans l'autre partie du pays. Le thermomètre pourrait même dépasser les 30 degrés dans le Sud-Ouest. Des pointes à 31 degrés sont notamment possibles dans cette zone du territoire français.

La semaine s'annonce plus que douce sur l'ensemble de la France. Après un été marqué par des températures très élevées, une nouvelle vague de chaleur touche le pays cette année. "On va vers une année qui semble assez exceptionnelle, pense Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de Recherche pour le développement, ce lundi 17 octobre.

Cette vague de chaleur, un phénomène exceptionnel ?

Une grosse dépression sur l'Atlantique est notamment à l'origine de cette remontée des températures. "Cette situation météorologique favorise une remontée d'un air chaud depuis les régions sud-tropicales", explique Françoise Vimeux au sujet de cet épisode. Conséquence de l'arrivée de cet air chaud, les températures remontent sur l'ensemble du territoire français. Une situation météorologique surprenante à la mi-octobre. "Une vague de chaleur à cette période est assez exceptionnelle", confirme la climatologue à l'Institut de Recherche pour le développement.

Le changement climatique responsable ?

Le changement climatique serait bien à l'origine de l'arrivée de cette remontée des températures. "Le changement climatique vient augmenter la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur", confie cette experte. Une première vague de chaleur "surprise" avait déjà touché la France en juin dernier. Le changement climatique était déjà une explication de ces températures relevées lors de ce mois. "Le changement climatique permet de voir des vagues de chaleur arriver un peu plus tôt dans la saison et un peu plus tard", pense Françoise Vimeux.

Hiver plus froid ou plus chaud ?

Cette année 2022 est déjà entrée dans les livres des records. "Quand on regarde les dix premiers mois de l'année, c'est l'année la plus chaude. C'est aussi l'année la plus déficitaire en pluie", assure la climatologue. Et la menace d'un hiver un peu particulier au niveau des températures, en raison de ce redoux à la mi-octobre, inquiète. Sur cette interrogation, François Vimeux préfère rester prudente. "Cet événement ne présage pas des conditions climatiques et météorologiques à venir pour les prochaines semaines. (...) Une vague de chaleur à la mi-octobre ne signifie pas qu'une vague de chaleur aura lieu à la mi-décembre. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas", prévient-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info