Meurtre de Lola à Paris : que sait-on de la principale suspecte ?

Qui est à l'origine du meurtre de la jeune Lola, 12 ans ? Le corps de la jeune fille a été retrouvé vendredi 14 octobre dans une malle, déposée dans la cour de son immeuble situé dans le XIXe arrondissement de Paris, quelques heures après que ses parents ont signalé sa disparition. Quatre personnes ont passé le week-end en garde à vue, mais l’enquête semble surtout se concentrer sur une jeune femme.

C'est la suspecte numéro 1 puisque la jeune femme de 24 ans a été aperçue sur les images de vidéosurveillance vendredi un peu après 15 heures, en compagnie de Lola. La fillette revient alors du collège, et toutes les deux sont filmées en bas de son immeuble dans le hall. Puis Lola s’évapore.

Ensuite, bien plus tard dans l’après-midi, c'est cette même jeune femme ou en tout quelqu’un au même signalement qui a été vu(e) par un témoin, en train de pousser une malle, une grande boîte qui avait l’air très lourde.

Des troubles psychiatriques évoqués

Cette jeune femme est inconnue des services de police, et elle n’a aucun lien établi avec la famille pour l’instant. Mais elle pourrait souffrir de troubles psychiatriques. Tout cela doit rapidement être confirmé par une expertise psychiatrique. Les témoins interrogés décrivent en tout cas quelqu’un qui avait l’air dérangé, au comportement un peu erratique. On ne sait pas si la jeune femme était sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, des tests ont dû être faits en garde à vue.

Nous sommes sur un profil de quelqu’un qui vivait dans la marginalité : pas de domicile fixe, un quotidien au gré des rencontres... Mais est-ce également le cas des autres suspects placés en garde à vue ?

Des proches de la suspecte placés en garde à vue

Parmi eux, il y a la sœur de la principale suspecte, un homme chez qui la suspecte avait dormi la veille à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu'un autre homme qui habitait, lui, à 10 minutes de là. Qui a fait quoi dans ce drame ? Ont-ils aidé ? La justice va devoir démêler les rôles de chacun, mais une piste est privilégiée : celle d’un meurtre insensé sur fond de marginalité.

Un témoin a rapporté que la suspecte lui aurait parlé d’un trafic d’organes, précisément alors qu’elle poussait la valise en lui demandant de l’aide contre un peu d’argent. Des propos décousus, et sans doute sans aucun rapport avec la réalité, mais les enquêteurs préfèrent vérifier avant de fermer chaque porte.

Des questions encore sans réponse

Plusieurs questions qui sont toujours sans réponse ce lundi 17 octobre. D'abord ce qui rend ce meurtre tout à fait mystérieux : ces inscriptions, des 1 et des zéro visibles sur le corps de la fillette, sous ses pieds. Pourquoi ? Est-ce que cela une signification ? Et puis comment la principale suspecte a-t-elle abordé Lola ? À la sortie du collège ? Sur le chemin ? Est-ce qu’elles se connaissaient d’avant ? Et puis encore une fois, qui a porté les coups ? Qui l’a étranglée ?



Les quatre suspects vont en tout cas être déférés dans la matinée, avant d’être éventuellement mis en examen.

