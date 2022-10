Grève générale du mardi 18 octobre : combien ça coûte à l’économie française

Depuis des années, c'est toujours le même chiffre qui ressort : 400 millions par jour. Evidemment, c'est une moyenne qui dépend de l'ampleur du mouvement et de la durée de la grève. En 2010 ou en 2019, on était sur une série de grèves contre la réforme des retraites qui avaient duré plusieurs semaines.

Dans les transports, Sud Rail appelle déjà à un mouvement reconductible. On a une idée du budget : 20 millions par jour. C'est ce qui a été constaté à chaque fois. C'est très net quand vous avez de longues mobilisations comme à la fin 2017 contre la réforme de la SNCF ou en 2019 contre les retraites.



L'impact des grèves se fait aussi sentir dans l'aérien. En 2010, Air France évaluait à 5 millions par jour, l'ardoise des annulations de vols quand il faut rembourser les passagers.



Pas les mêmes conséquences pour tous les commerces

On sort aussi de 15 jours compliqués à la pompe, il y a un impact sur l'économie de la France. Pour le moment, les grandes surfaces n'ont pas encore fait les comptes. Et Total-Energies ne communique pas sur les pertes de chiffre d'affaires à la pompe.



Selon les grandes enseignes de la distribution, l'activité Carburant est un produit d'appel, avec une toute petite marge et le chiffre d'affaires a fait le yoyo : il explosait quand la station était livrée et il tombait à zéro le reste du temps. Donc la perte est limitée. Surtout qu'à l'Ouest, on a beaucoup moins souffert de la pénurie.

Ce n'est pas vrai pour tous les commerces. Selon la Fédération qui regroupe les grandes surfaces (la FCD) il y aurait une baisse sensible dans les magasins spécialisés comme les jardineries, les magasins de bricolage ou les enseignes de sports. Pas de chiffrage encore. En fait, on peut penser que les français ont limité leurs déplacements au strict nécessaire : le travail et les courses alimentaires.

Un impact dérisoire sur la croissance

Il est pour l'instant difficile d'évaluer l'impact d'une telle grève sur la croissance car il peut y avoir des reports de consommation. En général, sur une année où il y a d'importants mouvements de grève, cela nous coûte 0,05% de croissance... c'est assez dérisoire : environ 1,2 milliard d'euros. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette somme à perdre en ce moment après tous les milliards dépensés dans le bouclier tarifaire et dans le COVID.



Ces grèves peuvent aussi décourager les investissements étrangers. Disons que la France éternelle des grèves agace un peu à l'étranger. Toutefois, si je regarde les investissements étrangers en France du baromètre E&Y, la France est la première destination européenne. Le nombre d'investissements avait progressé en 2019 malgré les gilets jaunes, en 2020 on avait fléchi mais c'était lié au COVID et pas aux mouvements contre la réforme des retraites. Et l'an dernier, on était au meilleur niveau de ces dernières années. Donc, visiblement, les étrangers n'ont plus peur de nos accès de fièvre sociale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info