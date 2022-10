Pénurie de carburants : il remplit des jerricans et revend son essence à prix d'or

3 à 4 euros le litre d'essence. Mehdi propose ses services via la plateforme Snapchat. Tombé en panne au début cette pénurie de carburants, ce natif de la région parisienne a trouvé une station-essence puis y est revenu avec des jerricans avant d'avoir l'idée de vendre du carburant.

Et le plein, Mehdi le vend à prix d'or : 3 euros le litre de sans-plomb et 3,50 euros le litre de diesel. Le coût de la livraison se situe dans les 20 euros. "Je ne vais pas faire la queue pendant trois heures", confie un acheteur de Mehdi. Ce client a déboursé 80 euros pour 20 litres d'essence.

Depuis qu'il s'est lancé dans cette activité, Mehdi livre jour et nuit. Plus de 600 personnes l'ont ajouté sur le réseau social Snapchat. Il livre ainsi entre 400 et 600 litres chaque jour. "Ça représente 1.300 euros. Et dans ses 1.300 euros, il y a un investissement de 700 euros. Donc, il y a à peu près 600 euros de bénéfice", confie-t-il au micro de RTL.

Une activité illégale

Une activité rentable, oui. Mais surtout illégale. Remplir des jerricans est passible de 150 euros d'amende, car c'est contraire à un arrêté préfectoral. Et en plus, Mehdi fait de la vente à la sauvette. Là, il risque jusqu'à 6 mois de prison et 3.750 euros d'amende. Mais le jeune homme n'est pas inquiet.

"Je ne vole personne, je rends service aux gens et vous voulez me mettre en prison", explique-t-il, déterminé à continuer son activité. Face à la demande, le jeune homme rémunère même trois amis, qu'il appelle "ses employés". Il a recruté deux chauffeurs et une autre personne pour gérer les demandes sur les réseaux sociaux.

