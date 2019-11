et AFP

publié le 24/11/2019 à 11:03

Disparitions, inondations, évacuations : un vent de panique souffle ce dimanche matin dans le sud de la France après un épisode méditerranéen qui a provoqué de très importantes crues dans les Alpes-Maritimes et le Var.

Samedi soir, le bilan de cette journée dantesque faisait état de deux disparus dans le Var : un homme de 77 ans recherché toute la journée d'hier près des cours d'eau à Saint-Antonin-du-Var, et une personne tombée à l'eau au Muy.

Cette dernière était dans une embarcation de sauvetage qui a chaviré samedi soir. Les trois pompiers à bord et les trois civils qu'ils transportaient sont tous tombés à l'eau. L'un des civils n'a pas été retrouvé. Les recherches ont repris ce matin pour retrouver les deux disparus.

À Cagnes-sur-mer (Alpes-Maritimes), près d'une trentaine de pompiers sont venus en aide à un homme de 78 ans victime d'un éboulement. Une coulée de boue a entraîné la chute d'arbres qui ont coincé le septuagénaire, hospitalisé en état d'hypothermie mais sans blessures graves.

L'alerte rouge levée, l'alerte orange maintenue

Ce dimanche matin, Météo-France a rétrogradé dans son bulletin de 6 heures les deux départements du sud-est en vigilance orange pluie-inondation et levé par ailleurs la vigilance orange pour vagues-submersion. "Les pluies perdurent mais sont moindres en intensité", précise l'organisme de surveillance météo, qui a enregistré des cumuls jusqu'à 340 mm dans le Tanneron.

En l'espace de trois heures, il a également plu "10 à 15 mm de cumuls sur les Alpes-Maritimes, jusqu'à 20 mm sur le Cheiron et la Roya". Le département du Puy-de-Dôme a lui été placé en vigilance orange pour inondations, rejoignant ainsi le Gard et les Bouches-du-Rhône, détaille encore Météo France qui maintient son alerte jusqu'à au moins 16 heures ce dimanche.

Des axes coupés

Dans les Alpes-Maritimes, où des inondations importantes ont touché plusieurs cours d'eau, le préfet a activé samedi le dispositif Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile), demandant aux populations "de rester à l'abri chez elle, de ne pas prendre leur véhicule sauf cas de force majeure".



Même consigne dans le département voisin du Var, où le préfet a appelé à "faire preuve d'une extrême prudence à proximité des cours d'eau". Les pompiers, plus de 1.600 mobilisés dans les deux départements, ont reçu plus de 3.800 appels dans les Alpes-Maritimes où ils ont réalisé près de 900 interventions depuis vendredi. Dans le Var, ils ont procédé à près de 800 interventions. Au total, plus de 700 personnes ont été mises en sécurité.

> Les pompiers ont reçu plus de 3.800 appels.

De nombreux axes routiers sont coupés, notamment l'autoroute A8 entre Fréjus et Antibes dans le sens France/Italie. Le trafic ferroviaire a également été interrompu sur la Côte d'Azur jusqu'à la frontière italienne et ne devrait reprendre que dimanche, selon la SNCF. En début de matinée, 4.000 foyers étaient encore privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var, selon Enedis.

Crue historique de l'Argens

Le cours d'eau le plus concerné par les fortes pluies samedi soir est l'Argens, fréquemment en crue, et la commune de Roquebrune-sur-Argens, près de Fréjus, a été placée sous haute vigilance pendant la nuit.



"L'eau est rentrée à l'intérieur du restaurant, mais nous avons tout sécurisé pour limiter les dégâts matériels et nous avons quitté les lieux en début d'après-midi", a indiqué à l'AFP par téléphone Fabienne Grégoriou, propriétaire du Restaurant du Lac, tout près de l'Argens, à Roquebrune. Le débordement de l'Argens, selon Vigimétéofrance, dépasse la crue historique de 2011.

Dans plusieurs villes, comme Hyères ou Fréjus, des centaines d'habitants ont été évacués, souvent à titre préventif, et certains se sont réfugiés dans des bâtiments municipaux mis à disposition où ils passeront la nuit.

Montée du niveau de la mer

Le risque de "vague-submersion" menace aussi le littoral, en raison d'une montée du niveau de la mer. Une femme de 39 ans a été grièvement blessée et hospitalisée à Nice dans un état grave après avoir été emportée par une vague, ont indiqué les pompiers de Monaco.



À Nice, les sirènes reliées au système d'alerte ont retenti dans la ville pour inciter la population à rester strictement confinée à l'abri et à ne sortir qu'en cas de force majeure. La plupart des habitants ont tenu compte des consignes et très peu de passants étaient dans les rues en fin d'après-midi.