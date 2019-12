publié le 21/12/2019 à 06:25

11 départements sont placés en vigilance orange ce samedi 21 décembre. Dans l'Ouest, Météo France indique des risques de vent violent et d'inondation en Charente-Maritime.

8 départements sont placés en alerte aux vents violents : Charente (16), Gironde (33), Dordogne (24), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64) et Gers (32). À noter que le littoral de la Gironde a été placé en vigilance orange pour vagues submersions. Le Gard (30), le Vaucluse (84) et les Bouches-du-Rhône (13) sont quant à eux placés en vigilance orange inondation.

Dans l'Ouest du pays, l'institut météorologique prévoit un épisode tempétueux avec des vents violents. Une forte tempête hivernale d'une intensité un peu plus marquée que celle du vendredi 13 décembre dernier, notamment près du littoral atlantique. La tempête "Fabien" est actuellement sur le proche Atlantique et se rapproche rapidement de nos côtes. Pour l'instant, le vent reste faible à modéré avec des rafales de l'ordre de 30 à 50 km/h sur les côtes aquitaines. Les vents de secteur Ouest se renforcent sur le proche Atlantique à l'approche de la tempête "Fabien".



Les personnes résidant de ces départements sont invitées à limiter leurs déplacements et à prendre garde aux chutes d'arbre ou d'objets. Il est aussi impératif de ranger tous les objets susceptibles d'être emportés par le vent.

Carte Météo France Vigilance du samedi 21 décembre.