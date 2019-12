Inondations : deux personnes ont disparu dans le Var

publié le 01/12/2019 à 21:58

"Restez chez vous, en étage, ne descendez SURTOUT pas dans les sous-sols. N'évacuez que sur ordre des autorités." Le ministère de l'Intérieur tente de prévenir les habitants du sud-est de la France qui connaissent à nouveau un épisode de fortes pluies ce week-end du 1er décembre. La préfecture du Var a déjà annoncé sur Twitter la disparition de deux personnes à Saint-Paul-en-Forêt. Elles auraient tenté de franchir un gué, à bord d'un véhicule tout terrain.

Les pluies se sont intensifiées dans la région. Météo France a maintenu l'alerte rouge dans la nuit du 1er au 2 décembre pour les départements du Var et des Alpes Maritimes. La préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé à 20 heures "la fermeture totale de l'autoroute A8 dans les deux sens pour le département".

Des centaines de personnes sont en train d'être évacuées. Dans le Var, des équipes de secours et des hélicoptères évoluent sur Fréjus, Puget-sur-Argens et Roquebrune, a indiqué la préfecture. La ville de Fréjus a déjà annoncé que les écoles et les crèches seront fermées ce lundi 2 décembre. Dans le Vaucluse, classé en alerte orange par Météo France, la mairie de Cavaillon a prévenu les habitants de la crue importante du Coulon.

🔺 #VigilanceRouge 🔺

Les #pompiers font face aux nombreuses interventions & reconnaissances.

Les #pompiers & @prefet06 vous demandent

1️⃣de rester chez soi

2️⃣ ne pas descendre dans les sous-sols

3️⃣ de monter dans les étages si possible.

— Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) December 1, 2019

Les pluies ont commencé dans l'après-midi et risques de faire beaucoup de dégâts. Les commerces dans le sud-est de la France ont été contraints à fermer aux alentours de 13h. Le match Monaco-PSG prévu a 21h a été annulé.