Les incendies continuent de progresser : plus de 20.000 hectares de forêt sont partis en fumée dans les deux grands feux de Gironde. 7.000 à La Teste-de-Buch et plus de 13.000 dans le secteur de Landiras. Ils prennent cette fois la direction des Landes. La préfecture du département a d'ailleurs interdit l'accès aux forêts dans les deux-tiers Nord de son territoire.

Pour comprendre l'avancée du feu de la Gironde vers les Landes, il suffit de suivre l'itinéraire chaotique d'Élisabeth. "Je suis évacuée de Guillos depuis mardi dans la nuit et j'ai atterri à Louchats. De Louchats, je suis allée chez des amis dans une autre commune et nous avons été évacués dans la nuit sur Saint-Symphorien", raconte-t-elle. Et à peine arrivée, "on nous a dit qu'il fallait évacuer avant 19 heures à cause des fumées".

Les incendies "vont se rapprocher des Landes, mais à ce rythme là on n'arrête pas le feu, on le suit", se désole le maire de Saint-Symphorien, ultime commune girondine évacuée, qui se dit très inquiet par la situation. Pour l'heure, seul le petit hameau de Mano, 103 habitants, a été évacué mardi après-midi dans le département des Landes, mais les communes voisines vivent désormais dans l'angoisse de l'avancée du feu.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Un mois et demi après le début de la septième vague, la situation s'améliore nettement avec un taux d'incidence en chute de 25% en une semaine.



Canicule - Les températures ont été encore élevées mardi 19 juillet : la barre des 40°C a par exemple été franchie à Paris pour la troisième fois.



Sport - Romain Cannone et d'Ysaora Thibus ont remporté l'or mardi 19 juillet aux Championnats du monde d'escrime du Caire, en Égypte.

