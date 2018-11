publié le 21/11/2018 à 15:21

Alors que l'hiver s'installe, l'enseigne suédoise va faire des heureux. L'un des magasins IKEA, installé dans la ville sicilienne de Catane, a décidé d'ouvrir ses portes à des chiens abandonnés, pour qu'ils ne meurent pas de froid dans la rue. Les animaux à quatre pattes abandonnés peuvent ainsi se réfugier parmi les meubles et sur les tapis des lieux d'exposition du gigantesque magasin jaune et bleu.



Une initiative qui vient des employés de l'enseigne et non pas de la marque elle-même, qui n'a d'ailleurs pas communiqué sur ce sujet. C'est sur les réseaux sociaux que plusieurs clients ont partagés des clichés de chiens se reposant dans les allées de cet IKEA en Sicile.

"Le gentil magasin a ouvert ses portes pour protéger des chiens du froid. Son personnel a fait bien plus que de simplement vendre des meubles, puisqu'il a commencé à fournir un toit à ceux qui en ont le plus besoin", écrit par exemple une cliente sur son compte Instagram, quand une autre poste une photo où l'on découvre un chien se reposant sur un tapis au milieu d'un décor d'exposition.