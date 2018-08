et AFP

publié le 22/08/2018 à 13:15

Un accident mortel s'est produit dans une des usines du géant suédois. Mardi 21 août, un salarié de l'usine Ikea de Lure, en Haute-Saône, est décédé écrasé par une tractopelle.



"Les constatations montrent qu'une tractopelle a écrasé en partie la victime", âgée de 43 ans, a indiqué Julie Bressand, vice-procureure du parquet de Vesoul, confirmant ainsi une information de L'Est Républicain. L'homme serait "mort sur le coup", a-t-elle poursuivi. "On est en train d'essayer d'établir les conditions de travail et les circonstances exactes de l'accident", a conclu Mme Bressand.



En état de choc, le conducteur du véhicule a été hospitalisé. La vice-procureure a tenu à rester prudente sur les responsabilités dans cet accident fatal. L'inspection du travail doit se rendre ce mercredi 22 août sur le site de l'usine, qui fabrique des panneaux de bois pour l'entreprise suédoise. L'enquête judiciaire a été confiée à la gendarmerie de Lure.