À Strasbourg, le 1er octobre dernier, Emilie, 21 ans, et son père, se rendent à Ikea, l'enseigne suédoise de meubles et de décoration. Après leurs courses, ils optent pour la caisse automatique libre-service, une erreur qui leur vaudra plusieurs heures de garde à vue...



En effet, au moment de scanner elle-même les articles, la jeune femme ne repère pas les codes-barres situés sous les couvercles de bocaux en verres, qui étaient en fait vendus séparément des bocaux eux-mêmes. À la sortie de la zone de paiement, Emilie et son père sont interceptés par un vigile qui contrôle leurs achats et découvre que plusieurs articles n'ont pas été payés. Remarquant leur erreur, Emilie et son père s'excusent et proposent de payer les articles.

Compréhensif, le vigile les dirige vers l'accueil et contacte le directeur du magasin.

C'est toi la voleuse ?! Le directeur du magasin Ikea





Le directeur commence par leur demander ce qu'ils ont volé. Emilie ré-explique alors qu'elle n'avait pas vu les codes-barres et qu'elle propose de procéder au règlement. Pas convaincu, le directeur conclut alors : "C'est donc toi la voleuse !". Après avoir voulu rédiger une déposition de vol, que le père d'Emilie refuse de signer, le directeur contacte la police.



Une fois sur place, une policière leur dit : "On vous embarque pour vol à l'étalage organisé, on vient de mobiliser deux bridages". L'agente menace même Emilie de la taser si elle tente de s'enfuir.

Arrivée au commissariat les larmes aux yeux, Emilie doit enlever ses lacets et son soutien-gorge "devant tout le monde". L'étudiante et son père sont ensuite placés dans deux cellules séparées "pour 24 à 48 heures de garde à vue". Heureusement pour eux, une autre policière, qui n'a pas participé à l'intervention, s'interroge sur leur présence. Choquée de ce qu'Emilie lui raconte, elle décide de les libérer.

Twitter s'enflamme

Racontée sur Twitter par Emilie elle-même, l'histoire fait scandale. Selon les dires de la policière qui les a libérés, interpeller des clients chez Ikea serait presque une routine pour la brigade : chez Ikea, "ils sont assez sévères, ils nous appellent tout le temps", lui a-t-elle dit. Les réactions sont nombreuses, des centaines de personnes s'expriment sur l'histoire d'Emilie, scandalisées par le déroulement improbable des événements et la réaction du directeur de l'enseigne.



Mercredi 10 octobre, Ikea a également réagi en s'excusant et en annonçant que la plainte à l'encontre d'Emilie et de son père sera retirée.

IKEA France a été informée d'un incident survenu le 1er octobre dans l'un de ses magasins. Nous privilégions toujours le dialogue et regrettons sincèrement cette situation. Nous nous engageons à retirer notre plainte et nous présentons nos excuses. — IKEA France (@IKEA_France) 10 octobre 2018