Fortes chaleurs : comment aider son animal pendant l'été ?

Veillez à ce que votre chien ou chat ait toujours un point d’eau fraîche à disposition, n’hésitez pas à l’agrémenter de glaçons qui pourront l’amuser et l'inciter à boire, ou investissez dans une fontaine à eau pour les chats. Si votre animal semble ne pas boire assez, ajouter de la nourriture humide, de la pâtée, avec ses croquettes constitue une source d’hydratation supplémentaire.

Vous pouvez aussi vous amuser (avec les enfants) à faire des glaçons à base de concombre mixé au blender, ou de morceaux de pêche par ex si votre chien apprécie de temps en temps un morceau de fruit. Une fois congelé et démoulé, ça l’occupera, le régalera et le rafraîchira.

Le pelage a une fonction d’isolation contre le froid mais aussi contre la chaleur puisqu’il permet de contenir une couche d’air circulant au contact de la peau qui a un effet rafraîchissant. Donc croire qu’il faut impérativement tondre son animal avant l’été est une erreur, d’autant que ça met la peau à nu, et la rend vulnérable aux rayons de soleil. En revanche, pour faire baisser la température corporelle de votre animal, quelques petites astuces : cacher un sac de légumes sorti du congélateur dans son panier, déposer une serviette humidifiée sur le sol sur laquelle il pourra aller se coucher, il existe aussi dans le commerce des tapis rafraîchissants et même des gilets / harnais / bandanas rafraichissants.

Autre solution : passer régulièrement sur votre animal un gant humidité, sur la tête principalement, utilisez un brumisateur ou massez entre ses coussinets avec de l’alcool à 70° (sauf si coupures !) pour apporter un flash rafraichissant.

Adapter les sorties.

On évite les sorties aux heures les plus chaudes, mais ne vous privez pas de grandes balades tôt le matin ou tard le soir. Votre chien/votre chat dort plus que d’habitude la journée, c’est sa façon de lutter aussi contre la chaleur, en limitant ses efforts physiques. Lors des sorties en journée attention au bitume, aux plaques d’égout qui peuvent brûler les coussinets et éviter de rester immobiles sur l'asphalte !

Attention aux accidents !

Laisser son chien enfermé dans une voiture, oublier son chat dans la véranda ou sur le balcon car la porte-fenêtre s'est refermé par inadvertance, oui ce sont des situations qui peuvent arriver. Ce n'est pas de la maltraitance, mais cela peut être un oubli, une absence, peut-être une négligence, mais ça arrive. En quelques minutes, le chien ou le chat peut avoir un véritable coup de chaleur, car il régule moins bien sa température corporelle que nous, et cela peut lui être fatal en 20 minutes. Soyons toujours vigilants !

Laissez toujours un accès à une pièce à l'ombre, volets fermés, à votre chien ou votre chat pendant les fortes chaleurs.

