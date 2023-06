Zoom sur des initiatives associatives en faveur des animaux

Depuis le début de la guerre en Ukraine, certains autres animaux ont été évacués des zones en tension pour les mettre à l’abri dans des structures à l’étranger. Ça a été le cas de 6 lions et 6 tigres d’un refuge pour animaux maltraités proche de Kiev, qui ont été recueillis temporairement dans un zoo à la frontière polonaise début mars 2022. Mais en coulisses se jouait discrètement, depuis l’an dernier, le placement de ces animaux dans leur lieu de vie définitif. Jeudi 1er juin, la France a accueilli 2 tigresses en provenance de Pologne.

Plus précisément en Mayenne, dans un refuge qui existe depuis près de 50 ans déjà, le Refuge de l’Arche, qui a pour mission l’accueil et le sauvetage d’animaux exotiques saisis par les autorités, abandonnés, issus de laboratoires, de cirques, ou d’un trafic illégal. Le transfert s’est bien passé, avec l’aide des services de l’Etat français, et également avec le soutien financier, logistique de la Fondation Bardot ainsi que de l’humoriste Raphaël Mezrahi, dont on connait l’engagement en faveur des animaux.

Toutes les deux minutes, un animal est abandonné en France

L’association solidarité-peuple-animal organise la 5e Journée Mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie, le 24 juin prochain, afin de toujours sensibiliser sur l’adoption responsable et pour venir aussi en aide aux refuges et associations qui recueillent les animaux abandonnés.

Et un chiffre : toutes les 2 minutes, un animal en France est abandonné. Toutes les 2 minutes... Ce qui correspond à plus de 300.000 chiens, chats, lapins et autres. Les raisons classiques, on les connait : achat irresponsable, divorce, décès, problèmes de comportement, et maintenant l’inflation ! Le problème c’est que l’inflation touche les propriétaires et les associations qui recueillent les animaux. Beaucoup d’entre elles sont en grande difficulté !

En plus de la journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie, l’association Solidarité-peuple-animal a lancé l’opération "la marche des croquettes". Pour plus d'information et pour s'inscrire, rendez-vous sur le site www.marchedescroquettes.com

Plus on marche, plus on remplira de gamelles ! Des événements et des marches collectives seront aussi organisées, prenez vos agendas, le 10 et 11 juin à Bordeaux, les 17 et 18 juin à Nice et les 24 et 25 juin à Paris.

