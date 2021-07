Finistère : Brest fait face à un pic de chaleur historique

Depuis lundi 19 juillet, dans le Finistère, un département pour le moins tempéré, on dépasse les 30 degrés, en particulier du côté de Brest. Les cinq derniers jours ont même été les plus ensoleillés depuis l'ouverture de la station météo en 1945. Et pour une fois, sur place, l'ombre est recherchée.



À Brest, comme disent les Bretons, 30 degrés, on rôtit véritablement sur la place de la mairie. "Quel bonheur. Je suis allé acheté une bouteille d'eau car on crève de chaud. Franchement, ça fait deux mois qu'il fait un temps horrible. Donc, je suis très content du soleil, je ne m'en plains pas", se réjouit un habitant.

Heureusement, il y a un petit jet d'eau. Les enfants n'avaient jamais connu à Brest une telle chaleur. "Ici, il fait lourd. Il y a un peu de nuages et beaucoup de soleil. Je trouve qu'il fait un peu trop chaud. Je n'arrive pas à dormir le soir", indique l'un d'entre eux.

La plage pour trouver de la fraîcheur

Dans les bureaux parfois, c'est insoutenable, comme le souligne une salariée : "Il est vrai qu'on a du mal à s'habituer. C'est la pause et on cherche l'ombre effectivement. Il fait très chaud à Brest ces derniers temps. Donc on cherche la fraîcheur. Et le soir, on va chercher la plage." À défaut d'une casquette, on peut toutefois se protéger de ce virulent soleil avec un parapluie.

.