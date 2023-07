Est-ce que tous les chiens savent nager ?

Tous les chiens n’aiment pas l’eau alors surtout, ne le forcez pas et ne le jetez pas à l’eau, cela pourrait être une expérience traumatisante et irréversible. En revanche pour l’aider : laissez le faire ses premiers pas tranquillement, en l’encourageant, mais sans manifester trop de pression. Associer la baignade avec un moment de jeu en lançant dans l’eau, mais pas trop loin, un de ses jouets. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe avec d’autres congénères qui se baignent pour que votre chien y aille par imitation.

Ils savent tous nager mais certains sont plus à l’aise que d’autres dans l’eau. Les Mickael Phelps canins sont le Golden, le Labrador, le Terre-Neuve. Ils ont les doigts palmés pour une meilleure propulsion dans l’eau, une queue qu’ils utilisent comme un gouvernail, un thorax large pour une meilleure flottaison de l’avant-main et un poil plus imperméable.

Certains chiens, à cause de leur morphologie, ne seront jamais de bons nageurs. Les chiens comme le Bulldog anglais, le Pékinois, le Carlin, auront du mal à maintenir leur museau hors de l’eau et à nager sans "boire la tasse". Les chiens avec de petites pattes par rapport à leur taille n’arriveront pas à nager efficacement : Teckels / Basset-Hound. Les American Staffordshire terrier, les Staffies ne sont pas des bons nageurs non plus.

Pour des baignades sans danger cet été

1/ Ne pas sur-estimer les capacités de son chien. Il peut lui aussi s’épuiser à force de nager contre un courant, ou à force de sauter à l’eau pour vous ramener le bâton. Les baïnes sont dangereuses pour nous mais aussi pour notre chien !

2/ Si vous faites du bateau, en pleine mer ou sur un lac, je vous conseille vraiment d’équiper votre chien d’un gilet de sauvetage. Oui ça existe, non ce n’est pas ridicule et d’autant plus pour les chiens moins à l’aise par leur morphologie, dans l’eau.

3/ Interdisez bien sûr à votre chien de boire l’eau de mer. Généralement, ils ne le font pas, mais dans l’excitation, il pourrait boire la tasse !

4/ Toujours rincer le chien à l’eau clair pour le débarrasser du sable et du sel. Irritant et asséchant pour la peau.

5/ Si vous êtes plutôt plans d’eau douce, lac, étang et autres, votre chien doit nécessairement être vacciné contre la leptospirose, une maladie transmise par l’urine des rongeurs, rats ragondins… Et un autre danger propre aussi aux eaux douces, ce sont les algues bleues, je vous en parlerai dimanche.