Comment faire des économies quand on a un chien ou un chat ?

Une erreur serait de s’orienter sur du bas de gamme, car une alimentation de qualité est incontournable pour avoir un animal en bonne santé. Certains aliments entrée de gamme sont mal équilibrés et augmentent le risque par exemple pour les chats de faire des calculs urinaires, avec tous les soins vétos derrière qui coûteront nécessairement cher. Donc il est important de rester sur une alimentation de qualité.

En revanche, il faut comparer les prix d’une enseigne à l’autre et privilégier les conditionnements plus gros et traquer les promos, sur internet par exemple. Une autre astuce est de diminuer un peu les quantités de croquettes : un chat et un chien sur 3 est en surpoids en France. Donc autant en profiter, un peu contraint et forcé, pour les mettre au régime en diminuant, sans risque, la ration quotidienne de 10% et en complétant la ration, à moindre frais, par du volume grâce aux légumes verts (conserve ou cuits à la vapeur).

De même, on évite les friandises qui coûtent assez cher et on les remplace par une petite fleur de chou fleur ou de brocolis par-ci par-là.



On ne fait pas de son animal une fashion-victime.

Votre chien/chat n’a pas besoin d’avoir le dernier collier ou le dernier panier à la mode. Nos animaux se contentent aussi d’occupations qui ne coûtent rien : une livraison à la maison ? On laisse le chien s’amuser avec le carton, le détruire et pour le chat, il peut l'invertir comme une nouvelle cachette. Les sites de seconde main regorgent aussi de jouets/selleries à de bons prix.

Les pensions et les solutions de garde, c’est aussi un sacré budget quand on a un animal. On privilégie donc l’échange de services !

On devient testeur de produits pour animaux !

Un tout nouveau service gratuit pour les consommateurs a vu le jour : Pets Genius. En s'inscrivant sur cette plateforme communautaire, on peut devenir testeur de produits pour animaux. On reçoit gratuitement chez soi des produits comme le dernier jouet tendance, des accessoires innovants, mais aussi des produits de beauté ou des aliments. La contre-partie pour les testeurs ? Remplir un court questionnaire et donner son avis après utilisation, et éventuellement, partager sur les réseaux sociaux. Du gagnant gagnant pour découvrir de nouvelles marques et bénéficier de produits gratuits ! Donc rendez-vous sur www.petsgenius.com.

