publié le 30/01/2019 à 06:42

La tempête Gabriel, qui a fait son arrivée hier, continue de traverser le pays ce mercredi 30 janvier. Dans la matinée 15 départements sont toujours placés en vigilance orange neige-verglas dans une grande partie nord du pays. Et c'est du côté des transports que la situation devrait être la plus délicate.



Dans toute la région des Hauts-de-France, en Bourgogne et dans les départements franciliens de la grande couronne (Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise), le ramassage scolaire n'est pas assuré et le réseau de bus et de tram est également impacté. Des cumuls de 5 à 10 cm sont prévus, voire 15 cm localement.

"Au bout du compte, il faut s'attendre à une couche de neige lourde de 5 à 10 cm notamment sur l’Île-de-France", a indiqué François Jobard, prévisionniste de Météo-France, évoquant une neige "collante" et un épisode "plus intense" que celui de la semaine dernière.

Les automobilistes concernés sont invités à ne pas prendre le volant aujourd'hui si possible. La RN 118, fermée de façon préventive dès hier 15 heures pourrait rouvrir ce matin.

Suivez l'évolution de la tempête Gabriel

07h16 - Il sera compliqué pour beaucoup d'enfants de se rendre à l'école aujourd'hui. Les transports scolaires sont en effet suspendus dans toute la zone survolée par la tempête, notmament dans les Hauts-de-France, la Bourgogne, et les départements de la grande couronne en Île-de-France.



07h00- Les transports sont également fortement perturbés. Le trafic aérien a été marqué par l'annulation de vingt et un vols à l'aéroport d'Orly entre 20h et 23h30 mardi.



06h55 - La circulation s'avère compliquée ce matin. La ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé les automobilistes "à la plus grande prudence". Des mesures de restrictions de circulation ont ainsi été annoncées.



06h50 - Selon Météo France, 15 départements du Nord-Est sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour neige-verglas.

06h40 - Bonjour à tous et bienvenue sur RTL.fr pour suivre la progression de la tempête Gabriel et les perturbations qui l'accompagnent.