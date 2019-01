publié le 29/01/2019 à 06:29

15 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour neige-verglas. La tempête Gabriel a traversé le pays mardi 29 janvier. Les chutes de neige modérées sont encore en place sur l'Est de l'Île de France, les Hauts de France, et de la Champagne à la Bourgogne, ainsi que sur la Lorraine, précise le prévisionniste. Ce mercredi, la dépression devrait quitter le pays et atteindre l'Allemagne.



Les départements toujours concernés sont :

Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Côte-d'Or (21), Marne (51), Haute-Marne (52), Meuse (55), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Saône-et-Loire (71), Somme (80) et Yonne (89).



Le phénomène devrait prendre fin jeudi à minuit.

La carte Météo France le 30 janvier 2019 Crédit : Météo France