publié le 30/01/2019 à 10:13

La tempête Gabriel poursuit son chemin. Arrivée des côtes atlantiques dans l'après-midi du mardi 29 janvier, elle se décale désormais vers l'est du pays. Entre vents violents et chutes de neige, la perturbation a entraîné des coupures de courant dans le Sud-Ouest et des difficultés de circulation des transports scolaires mais également au niveau des transports en commun.



Ce mercredi, la vigilance orange à la neige et au verglas est toujours d'actualité dans 6 départements. Météo France a ainsi gardé en alerte 5 départements du nord du pays : le Nord (59), l'Aisne (02), les Ardennes (08), la Meuse (55) et la Haute-Marne (52). Un seul département du sud est concerné, celui de l'Aveyron (12).

La dépression poursuit sa route vers l'Allemagne et les chutes de neige vont faiblir tout au long de la journée. La fin de cet épisode neigeux est attendu pour jeudi soir, où les derniers flocons devraient tomber du côté de la région des Hauts-de-France.

Météo France maintient sa vigilance orange "neige-verglas" pour 6 départements Crédit : Capture d'écran / Météo France