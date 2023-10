Découvrez la première édition de la Semaine nationale du chien

À partir du 1er octobre et jusqu'au dimanche 8 octobre et dans toute la France, on célèbre la toute première édition de la Semaine nationale du chien. De quoi ravir les propriétaires des 7,5 millions de chiens français ! C’est un événement qui a été pensé par la Centrale Canine et qui est parrainé par le ministère de l’Agriculture. Sur le site internet www.semaineduchien.fr, vous pouvez retrouver tous les événements, régions par régions, qui sont organisés par les clubs canins ou les villes.



Il y a aussi bien des démonstrations par exemple de chiens d’assistance, de chiens de recherche ou de sauvetage, pour faire connaître les capacités exceptionnelles de nos chiens. Des initiations à des activités qu’on peut pratiquer avec son animal comme le canipaddle, le dogdancing, le Canicross, le caniVTT...

Et puis également des conseils, l’occasion de discuter avec des professionnels et des spécialistes et prendre tous les renseignements nécessaires avant d’adopter un chien. Mais cette opération "Semaine nationale du chien" s’invite aussi dans la sphère professionnelle car elle incite les entreprises à ouvrir plus grand leurs portes pour les chiens. C’est le fameux "pets at work".

Les chiens ne sont pas encore assez tolérés dans notre société

Il y a encore aujourd’hui un décalage entre l’importance que peut représenter un chien dans une vie, et les difficultés que l’on peut avoir pour l’intégrer correctement. Encore beaucoup trop de transports en commun n’acceptent pas les chiens. Les espaces verts dans les villes ne sont pas assez souvent dogfriendly et les parcs canins, spécialement conçus donc, n’ont pas toujours une ergonomie bien adaptée.



Que dire aussi des personnes qui sont placées en maison de retraite et pour lesquelles on ne propose pas de solution valable pour leur animal de compagnie si elles en ont un. Mais si l’on veut que des efforts soient faits de la part des institutions, des mairies, des collectivités, et des autres concitoyens pour que le chien soit mieux accepté, nous devons, en tant que propriétaire de chiens, nous montrer responsables et irréprochables.

Des chiens qui ne doivent pas importuner les autres, des crottes ramassées, faire appel à des éducateurs canins ou professionnels du chien …

Le niveau d’éducation des chiens joue un rôle déterminant dans leur acceptation dans la société !

