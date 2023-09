Une détox, pour nos animaux aussi ?

Nos chiens et nos chats sont, comme nous, confrontés à bon nombre de composés chimiques et de toxines dans l’environnement dans lequel ils vivent, l’air qu’ils respirent, ce qu’ils mangent. Les résidus de médicaments, les pesticides, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens… C’est aussi valable pour eux, d’ailleurs des études montrent que nos chiens et nos chats transporteraient 40% à 70% de résidus chimiques de plus que nous !



Un vrai risque pour leur santé à moyen et long terme

Le corps a la capacité à se détoxifier lui-même, le rein, le foie et le système lymphatique œuvrent à cela chaque instant. Mais si l’exposition aux toxines est trop fréquente, trop intense, les fonctions de l’organisme peuvent être dépassées.



Et comme pour nous, ces toxines, à moyen et long terme, peuvent impacter la bonne santé de leurs organes et déclencher ou contribuer à la survenue des maladies chroniques (dérèglements hormonaux, maladies auto-immunes) voire des cancers … Mais ça peut aussi être "juste" des problèmes de peau. Alors comment limiter l'exposition aux toxines et composés chimiques ?



1/ l’eau de boisson

Elle doit être fraîche, pourquoi pas filtrée, si vous pouvez, et dans des gamelles en acier inoxydable ou en verre, c’est mieux que le plastique.

2 - L’alimentation bien sûr

L’alimentation bien sûr : je sais qu’il est parfois difficile, même pour nous, d’avoir une alimentation équilibrée et saine, mais dans la mesure du possible, évitez le bas de gamme.

3 - L’exercice physique

Il active la circulation sanguine et lymphatique, donc les toxines sont plus efficacement dirigées vers le foie, les reins, pour être éliminées.

4 - Eviter les balades près des champs

Notamment ceux cultivés et traités avec pesticides en tout genre. Limitez aussi l’utilisation de ces produits dans votre jardin, votre animal y sera directement en contact, pensez-y

5 - Brossez régulièrement votre animal

Le brossage permet d'éliminer les résidus sur ses poils, et parce que la peau elle-même évacue aussi des toxines.

6 - Votre chien ou chat passe sa vie au sol

Donc, utilisez des produits nettoyants le plus naturels possible. Faites la chasse à tous ces polluants de l’intérieur. Et … arrêtez de fumer ou alors n’imposez pas ça à votre animal.

7 Il existe aussi des compléments alimentaires

Les compléments alimentaires qui protègent ou nettoient les reins, le foie, demandez l’avis de votre vétérinaire.