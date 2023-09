Mon chien a les yeux secs : que faire ?

Certains chiens ont les yeux secs de manière récurrente ou chronique, ce qui est non seulement désagréable pour eux, mais ça peut devenir également douloureux et provoquer de graves lésions de la cornée. On parle de sécheresse oculaire quand la production de larmes n’est pas suffisante pour assurer son rôle de lubrification et d’entretien de la cornée et de la conjonctive.



Il peut y avoir plusieurs origines à cela. Une maladie virale, une malformation congénitale, un traumatisme des glandes lacrymales, mais la plus fréquente, c’est une réaction auto-immune, donc le propre système immunitaire du chien qui entraîne une inflammation et une destruction des glandes lacrymales. C’est ballot ! C’est ce qu’on appelle la kérato-conjonctivite sèche.



Comment reconnaitre que mon chien souffre d'une sécheresse oculaire ?

Plusieurs signes doivent vous alerter. La présence de croûtes jaunâtres au coin de l’œil, je ne parle pas d’écoulements, mais vraiment de croûtes épaisses qui se forment, les paupières qui semblent presque collées assez souvent, et le sentiment que l’œil est sale en permanence. Comme c’est inconfortable ou douloureux, le chien peut se démanger.



Certaines races sont plus sujettes à la KCS : le Westie, le CKC, le Yorkshire, le cocker, le bouledogue, le carlin, le shitzu, le Lhassa Paso… Voilà donc des signes, des éléments qui doivent vous alerter !



Quels sont les moyens d'agir ?

Si vous reconnaissez votre chien dans la liste citée et dans les symptômes évoqués, une consultation avec votre vétérinaire s’impose. Plus la maladie est prise en charge tôt, mieux elle sera contrôlée. Si vous laissez cela s’installer, non seulement ça va devenir très douloureux, mais ça peut aussi s’agraver, entraîner des ulcères, propices aux infections, et altérer la vision de votre chien.



Votre vétérinaire fera sûrement en premier lieu un petit test très simple avec une bandelette glissée contre la cornée pour mesurer la production lacrymale : sera-t-elle normale ou faible ?



Un traitement sera alors mis en place, qui peut être à base de colures antibiotiques si c’est associé à une conjonctivite, des larmes artificielles ou un traitement local à base de cyclosporine, qui va lutter contre la destruction des glandes lacrymales. Attendez-vous cependant à avoir un traitement à vie.

