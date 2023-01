Climat : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi le secteur de la montagne est en péril

À l'approche des vacances de février, pour tous les Français qui auront la chance de partir à la montagne, la question est de savoir s'il y a un avenir encore pour les sports d'hiver. Car quand on part aux sports d'hiver, on a besoin d'un hiver, on a besoin de neige et on a besoin des moyens économiques pour y partir. Alors effectivement, beaucoup de gens n'ont pas cette chance, il y a quand même de nombreux Français qui ne vont pas en vacances.

Alors si on se projette, dans quelques années ou quelques dizaines d'années, de la neige, il va y en avoir de moins en moins. Il y a quelques semaines, la moitié des pistes de ski en France étaient fermées. Et donc cette disponibilité en neige, en particulier dans les domaines skiables un peu bas, va de plus en plus poser problème. Et concernant les moyens économiques, ça va souvent avec des énergies fossiles puisqu'il faut avoir une voiture pour aller jusqu'au lieu de destination.

Il faut aussi avoir de quoi chauffer les appartements à la montagne. Alors certes, une partie est chauffée à l'électricité et l'électricité dans notre pays est raisonnablement bas carbone, mais vous avez également une partie significative des logements à la montagne qui sont chauffés avec du gaz ou avec du fioul. Et enfin, il faut l'énergie de fonctionnement du domaine skiable lui-même. L'électricité des remontées mécaniques ne représente pas grand chose. Le premier poste de dépense énergétique fossile à la montagne, ce sont les dameuses.

Aujourd'hui, on dame toutes les nuits et en fait, c'est le carburant des dameuses qui représente de loin le premier poste d'émission du fonctionnement du domaine skiable lui-même. Donc, tous ces éléments là sont autant de points d'interrogation pour l'avenir. C'est tout un univers de la montagne en tous les cas qui est en péril pour les prochaines années.

