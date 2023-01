Climat : Jean-Marc Jancovici dresse le bilan de 2022, année "mitigée avec des signes encourageants"

À la fin de chaque année, il est de bon ton de faire un bilan. Que peut-on dire de significatif sur 2022 ? Déjà ce que malheureusement, on ne peut pas en dire. Il n'y a pas eu la révolution environnementale dans l'essentiel des pays du monde et en particulier pas dans le nôtre où on pouvait placer quelques espoirs dans le changement de mandature d'Emmanuel Macron et se dire qu'après qu'il a découvert la planification écologique à la faveur de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, il allait faire les choses en grand.

Il a fait les choses en petit, c'est à dire qu'il y a eu quelques avancées intéressantes. On a modifié un peu l'administration française et la Première ministre est maintenant dotée d'une administration dédiée à la planification écologique qui a vocation à faire des choses un peu transversales. Donc ça, c'est une bonne avancée. Par contre, on a constaté une fois de plus à la COP que ce n'est pas de là que les miracles allaient venir et qu'il allait vraiment falloir faire les choses chez soi.

On ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit le branle-bas de combat à la mesure de l'enjeu dans notre pays. Rappelons-le, pour qu'on limite le réchauffement à deux degrés, il faut que les émissions de gaz à effet de serre baissent de 5% chaque année, c'est-à-dire qu'on ait chaque année quelque chose qui est de l'ampleur de ce qu'on a eu en 2020 avec le Covid-19.

Quelques signes encourageants

Du côté des acteurs économiques, on a un nombre croissant de gens qui disent vouloir faire les choses en grand. Quand on regarde de l'intérieur, c'est un peu moins le cas, mais on va dire que ça bouge également un petit peu. Il y a quelques signes encourageants, donc si on ne veut pas désespérer, il se passe des choses de ce côté. Du côté de l'opinion, c'est de là que sont venus les signaux d'espoir les plus importants. À la faveur malheureuse de la canicule qu'on a eue cet été, il y a une fraction croissante des Français qui disent qu'il faut vraiment s'occuper de ce genre de sujets.

On a un peu apaisé un débat qui était très clivant dans notre pays sur le nucléaire. Donc peut-être qu'on peut espérer passer à autre chose maintenant qu'on a mis ça derrière soi, parce qu'il y a plein d'autres sujets à traiter. Donc, comme toutes les années, c'est une année mitigée dans laquelle il y a quelques petits signes encourageants sur lesquels il faut quand même persévérer. Et encore un défi qui reste essentiellement devant nous.

