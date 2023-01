Gaz de schiste : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi il ne faut pas le relancer en France

Aurons-nous un jour du gaz de schiste dans notre pays ? Il y a quelques années, il y avait eu un grand débat en France sur : "Faut-il explorer le sous-sol français pour éventuellement y trouver du gaz ?" Il y a eu une loi qui l'a interdit. Mais la question subsiste néanmoins. Est-ce qu'il serait réaliste d'imaginer qu'on pourrait éventuellement compenser une partie de l'approvisionnement russe par du gaz qu'on trouverait dans notre sous-sol ? Alors, il faut rappeler que l'idéal, c'est quand même d'arriver à se passer tout court du gaz, puisque c'est une énergie fossile. Mais prenons quand même la question.

Alors, qu'est ce qu'il y a dans le sous-sol français ? Il y a ce qu'on appelle des roches mères, c'est-à-dire des roches dans lesquelles anciennement se sont formés du pétrole et du gaz. Tout ce pétrole et ce gaz se sont formés dans une roche mère, c'est-à-dire une formation géologique qui a été enfouie par la tectonique des plaques. Sauf qu'avec le temps, le gaz et le pétrole qui y étaient, sont probablement partis. Il reste la roche mère, le schiste. Simplement, il n'est pas sûr du tout qu'il y ait du gaz et du pétrole dedans.

Très difficile à mettre en œuvre chez nous

À supposer qu'il y en ait, il faut pouvoir l'en faire sortir. Les Polonais ont essayé d'en faire sortir à l'époque où nous, on débattait. Il se trouve que la roche chez eux est trop molle pour être facilement fracturable. Imaginons quand même que la roche soit fracturable et qu'on puisse le faire sortir commodément. Il faut faire quelque chose qui est très facile aux États-Unis et pas simple du tout chez nous : c'est faire une plateforme de forage tous les kilomètres.

Imaginez aller faire un énorme réseau de pistes en France pour acheminer des camions avec de l'eau dedans, du sable, évacuer le gaz, etc et faire une tête de forage tous les kilomètres... Il y a un dernier élément, c'est qu'aux États-Unis, le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol jusqu'au centre de la terre. Or, en France, ce qu'il y a dans le sous-sol, au-delà de dix mètres de profondeur, n'appartient pas au propriétaire du terrain, mais appartient à l'État. Donc toutes ces raisons font qu'en France, vraisemblablement, même si la loi changeait, nous n'aurions jamais de gaz de schiste en quantité significative pour compenser les importations russes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info