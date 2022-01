Changement climatique : un Suisse fait plier le gouvernement après une grève de la faim

C'est une histoire rare pour être soulignée. Un citoyen suisse vient de terminer une grève de la faim de près de 40 jours. Il réclamait à ce que le gouvernement fédéral suisse suive une formation dispensée par des experts dans le domaine du climat et de l'énergie pour avoir un panorama concernant les enjeux climatiques et les énergies.

Son point de départ est assez classique, il est de dire que "nous ne pouvons pas gérer un problème que nous n'avons pas bien compris". Aujourd'hui, de fait, beaucoup de gens confondent avoir beaucoup entendu parler d'un sujet, comme le changement climatique et avoir bien compris ce qu'il y a dedans. Or lorsqu'on veut gérer un problème, on ne peut pas se contenter de souvent en avoir entendu parler. Si vous allez chez votre médecin et qu'il a fréquemment le mot "appendicite", et qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un intestin ou un microbe, il va quand même avoir du mal à s'occuper de votre cas.

Ce citoyen suisse, c'est exactement ce qu'il avait en tête. Il souhaitait que l'on considère comme indispensable que la classe politique prenne le temps de comprendre ces enjeux. Cette initiative est intéressante, car c'est un petit tour de force réussi pour que le monde politique s'informe pour des enjeux majeurs pour l'avenir.

Des demandes contradictoires

Le monde politique en démocratie, il lui est très difficile d'hériter d'un courage que nous n'aurions pas nous même. À partir du moment où nous ne sommes pas capable d'envoyer au monde politique un message débarrassé de nos convictions, car nous voulons à la fois un environnement préservé, mais le droit à consommer plus. Nous voulons le droit de pouvoir nous déplacer comme nous l'entendons, mais que l'autre se déplace moins, car sinon cela fait des embouteillages partout.

Nous sommes pétris de contradiction et en fait le monde politique a beaucoup de mal à s'emparer de nos demandes contradictoires, tant que nous-même nous n'avons pas fait le ménage dans ce que nous voulons.

C'est plutôt une invitation à cette grève de la faim à avoir un peu de courage et de nous-même passer un peu de temps sur les enjeux pour que l'on comprenne où est-ce que nous avons des exigences contradictoires et incohérentes et de faire les efforts.