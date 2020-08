Canicule : 15 départements désormais en vigilance rouge, 49 en orange

publié le 09/08/2020 à 06:56

Ce dimanche 9 août, la canicule gagnera du terrain puisque 15 départements sont placés en alerte rouge, selon Météo-France. Il s'agit de l'Eure, Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et Val-de-Marne), la Seine-Maritime, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, l'Oise, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais, et le Nord. La vigilance orange canicule concernera 49 départements allant du Sud-Ouest au Nord et Nord-Est.



Dans la nuit de samedi à dimanche, les nuages bas envahiront la Bretagne et une partie de la Normandie. Ils se dissiperont en cours de journée laissant place à de belles éclaircies. Le scénario sera le même pour les entrées maritimes qui seront présentes sur le Golf du Lion en début de journée avant le retour du soleil. L'instabilité se généralisera l'après-midi sur les Pyrénées ainsi que sur le Massif central où des orages éclateront. La zone confrontée à ce risque orageux s'étendra par la suite vers les Ardennes, en passant par le Centre-Val de Loire, la Bourgogne et la région parisienne.



Côté températures, sur la moitié sud, le thermomètre affichera en fin de nuit entre 17 et 23 degrés. Les températures caniculaires de l'après-midi seront sensiblement similaires à samedi dans les terres avec 33 à 39 degrés, localement 40 degrés. Au bord de l'eau, les maximales seront comprises entre 25 et 32 degrés.