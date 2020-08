Météo en France : pic de chaleur intense ce vendredi 7 août

publié le 07/08/2020 à 06:15

Jeudi après-midi, les températures dépassaient déjà 35°C en région parisienne et sur le quart sud-ouest, mais le mercure va encore grimper nettement ce vendredi 7 août, avec des maximales atteignant "37 à 40°C, très localement 41°C à 42°C, des Pays de la Loire au Poitou-Charentes à l'Aquitaine et une grande partie de l'Occitanie, approchant probablement des records par endroits", selon Météo-France.

45 départements ont été placés en alerte orange, du Sud-Ouest aux Hauts-de-France, en passant par la région parisienne. Les températures approcheront probablement des records par endroits. Sur les autres départements placés en vigilance orange, la chaleur sera également marquée, voisine de 34 à 38°C, localement 39°C, excepté sur le littoral.



La barre symbolique des 40°C, encore très rarement atteinte dans le pays il y a moins d'un demi-siècle, devrait ainsi à nouveau être dépassée. Un pic de très forte chaleur s'observera dans l'ouest et le sud-ouest avec des températures comprises dans l'après-midi entre 35 et 40°C et localement 41-42°C dans l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine.

Les températures devraient baisser un peu samedi sur la façade ouest, mais pas sur le reste de l'Hexagone, où la canicule devrait se poursuivre au moins jusqu'à mardi. Toutefois, cet épisode ne devrait pas atteindre l'intensité des canicules exceptionnelles de 2019, marquées par un record absolu à 46°C, ni la durée de celle de 2003 qui avait fait 15.000 morts, selon Météo-France.