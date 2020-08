Canicule : Météo France laisse deux départements en vigilance orange

publié le 02/08/2020 à 08:07

Après une semaine de canicule sur une large partie du pays, les températures repartent à la baisse ce dimanche 2 août. Météo France annonce que seuls l'Ardèche et la Drôme restent en vigilance orange canicule, jusqu'à aujourd'hui 16h.

La veille, 13 départements, dont la Drôme et l'Ardèche, étaient toujours en vigilance orange canicule à cause d'un pic de chaleur "plus durable de la moyenne de la vallée du Rhône aux Savoies". Les départements de la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, et la Haute-Loire ne sont plus concernés par l'alerte.

Ce dimanche 2 août, un flux d'ouest sur la France apporte un air bien moins chaud, mais aussi des nuages. Dans la matinée, le ciel est très nuageux sur le quart nord-est du pays et le Massif central, avec des averses et même quelques orages. Cet après-midi des éclaircies se développeront et le risque d'ondée orageuse se repliera sur l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes du Nord et les Alpes-Maritimes, avant de s'atténuer en fin de journée.