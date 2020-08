Météo : où faut-il craindre des orages ce samedi 1er août ?

publié le 01/08/2020 à 12:29

Si la journée de ce samedi 1er août est marquée par une baisse des températures sur l'ensemble du territoire, de violents orages vont également se disperser sur certaines régions de l'Hexagone.

Selon les prévisions de Météo France, les passages nuageux sont nombreux du Grand-Est à la Bourgogne Franche-Comté et donneront des averses localement orageuses. Au fil de l'après-midi le temps sera de plus en plus lourd et les orages deviendront plus fréquents, avec une forte activité électrique, un risque de grêle et de fortes rafales de vent, dans ces régions.

Météo France ajoute que de fortes pluies seront également présentes sur le Massif central et du Languedoc jusqu'aux Alpes où des orages localement forts éclateront cet après-midi et jusqu'en soirée. Ils peuvent s'accompagner de grêle et de fortes rafales de vent. Des averses orageuses pourront également perdurer dans la nuit en Alsace.

Pour rappel, 13 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule et orages jusqu'à dimanche matin. Il s'agit des départements de l'Ain, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Saône-et-Loire, du Doubs, du Jura, de la Côte-d'Or, du Rhône, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.