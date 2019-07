Canicule : les prévisions de Météo France du mardi 23 juillet

publié le 23/07/2019 à 05:05

Le temps mardi sera caniculaire sur quasiment tout le pays, toutefois quelques ondées tomberont à l'ouest, selon les prévisions de Météo-France. 59 départements sont toujours en vigilance orange.

Pour rappel, sont concernés : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Ariège (09), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Drôme (26), Doubs (25), Eure-et-Loir (28), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Haute-Loire (43), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Les prévisions de Météo France pour le mardi 23 juillet Crédit : Météo France

Nuageux dans le Sud

Côté ciel, les plus gros cumulus pourront conduire à une averse l'après-midi sur le relief des Pyrénées et des Alpes du sud. De la Bretagne au Pays de Loire et le long de la côte aquitaine, le ciel sera passagèrement nuageux et on ne peut pas exclure une petite ondée, plutôt en fin de journée sur l'Aquitaine.

Ailleurs, le soleil dominera dans un ciel bien bleu ou avec de fins nuages d'altitude. Les fortes chaleurs s'étendront jusqu'au nord du pays et s'accentueront encore du Centre et des Pays de la Loire au Sud-Ouest.

Au lever du jour, il fera entre 14 et 18 degrés de la Bretagne au nord de la Seine, et du Grand Est à la Bourgogne Franche-Comté. Partout ailleurs, les thermomètres afficheront entre 16 et 21 degrés, localement 22 à 24 sur le Sud-ouest et les régions méditerranéennes.

L'après-midi, ils indiqueront entre 29 et 33 degrés sur les côtes de Manche et près de la Méditerranée, jusqu'à 38 à 43 degrés des Pays de la Loire et du Centre au Poitou-Charentes, comme sur le Sud-ouest et les vallées d'Auvergne. Il fera entre 34 et 38 degrés sur le reste du pays.

Circulation différenciée à Paris et Lyon

Ce mardi 23 juillet, les villes de Paris, Lyon, Caluire-et-Cuire et Villeurbanne connaîtront des circulations différenciées, en raison d'un pic de pollution.



"Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" de 5h30 à minuit à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne, selon un communiqué de la Préfecture de police. Les véhicules les plus polluants, les diesels immatriculés avant fin 2010 et les véhicules essence d'avant fin 2005, seront interdits. Cette mesure concerne un tiers des véhicules en circulation.



Dans la région lyonnaise, l'autoroute A7, le tunnel sous Fourvière, le boulevard périphérique Nord et les voies métropolitaines M7 (ex-A7) et M6 (ex-A6) ne sont pas concernées par ces restrictions. Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est également instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont quant à eux limités à 70 km/h.