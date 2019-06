publié le 18/06/2019 à 06:15

À quatre jours du début de l'été, un pic de chaleur est attendu en France. Le soleil, le mercure qui atteint les 26 degrés à 10 heures du matin, l'effet est immédiat. Les plages privées sont à nouveau prises d'assaut. Dans une plage du sud de la France, les réservations sont complètes ce lundi 17 mai.

Les tous premiers vacanciers célèbrent le soleil dans l'eau, bien que la méditerranée n'est encore qu'à 18 degrés. Un bon moyen de se rafraîchir, pendant ce pic de chaleur prévu jusqu'à mercredi 19 juin, avec des températures de 5 à 8 degrés au dessus des normales de saison sur toute la France.

Ce mardi 18 juin, il va faire 29 degrés à Lille, et plus de 30 degrés sont attendus à Paris, Strasbourg, Toulouse et Lyon. À Carpentras, il fera jusqu'à 35 degrés. Mais qui dit chaleur, dit aussi risque de pollution. Les vapeurs de carburant notamment, s'amalgament et produisent de l'ozone.

L'idéal, pour ceux qui le peuvent, est de privilégier les activités sportives en début de journée. Quant à la circulation, aucune restriction n'est pour l'heure annoncée sur l'ensemble du territoire. La situation devrait revenir à la normale dès jeudi 20 juin.