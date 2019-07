Canicule et orages : 27 départements toujours en vigilance orange

et AFP

publié le 26/07/2019 à 16:33

La France n'en a pas encore terminé avec les fortes chaleurs. Les températures pourraient encore atteindre "entre 34 et 37 degrés" dans l'Est, avertit Météo-France dans son bulletin. Dès lors, 27 départements sont maintenus en vigilance orange ce vendredi 26 juillet, dont 16 pour les orages.



Les départements toujours concernés sont l'Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Drôme (26), Isère (38), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90).

L'Yonne, la Côte d'Or, et les Rhône-Alpes sont désormais également en alerte pour les orages. L'alerte rouge canicule a été levée vendredi matin dans les vingt départements allant du Nord à l'Ile-de-France qui étaient dans cette situation depuis mercredi.

Canicule et orage : 27 départements toujours en vigilance orange Crédit : Météo France

La pluie est arrivée. Après plusieurs jours d'extrême chaleur et des températures records, le mercure a commencé vendredi à dégringoler avec l'arrivée d'orages par l'ouest, et l'alerte canicule devrait être levée d'ici samedi sur l'ensemble de la France.

Des #orages se produisent déjà ce matin du sud-ouest au nord du pays. Ils vont se décaler vers l’Auvergne dans l’après-midi, puis remonter vers le nord-est, engendrant de la grêle et des rafales de vent parfois voisines de 100km/h. #VigilanceOrange¿¿https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/44ebJtF7FR — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 26, 2019