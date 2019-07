et AFP

Un jeune homme de 21 ans s'est noyé, samedi 29 juin en fin d'après-midi, en pleine canicule, dans un étang interdit à la baignade à Achères (Yvelines), où sont déjà survenus des accidents mortels, a-t-on appris ce dimanche auprès des pompiers et de la police.

Le jeune homme nageait dans l'étang des Bauches avec son cousin lorsqu'il s'est noyé, peu après 18h, pour une raison indéterminée, a indiqué une source policière. Il était en arrêt cardiaque et malgré les soins prodigués par les secours, il n'a pas pu être ranimé, selon les pompiers.

Cet étang est interdit à la baignade depuis plusieurs années, après l'apparition d'algues potentiellement dangereuses pour l'homme et les animaux, mais il reste fréquenté par des baigneurs. En juillet 2018, un homme de 25 ans s'était noyé dans cet étang et, à l'été 2013, des accidents du même type avaient eu lieu, alors que le plan d'eau était encore ouvert à la baignade : un homme de 25 ans et un enfant de 12 ans avaient péri.

Samedi, 32 départements étaient en vigilance orange, au sixième jour d'une canicule exceptionnelle pour un mois de juin.