Canada : l'ouragan Fiona fait de nombreux dégâts sur la côte atlantique du pays

Il a déjà fait de nombreux dégâts en Guadeloupe, à Porto Rico, en République Dominicaine ou encore dans les Bermudes. L'ouragan Fiona a durement frappé la côte atlantique du Canada samedi 24 septembre, une femme ayant été emportée par les eaux et quelque 500.000 foyers se trouvant privés d'électricité.

Arbres arrachés, maisons emportées, lignes électriques endommagées... "Fiona est venu et a laissé sa marque sur la Nouvelle-Écosse et les provinces voisines", a dit le Premier ministre de cette région, Tim Houston, lors d'une conférence de presse samedi après-midi. "Ce n'est pas complètement fini", a-t-il averti.

De violentes bourrasques devraient persister dans la soirée, a noté le météorologiste Bob Robichaud, précisant toutefois que "les conditions devraient progressivement s'améliorer dans les trois à six prochaines heures". Selon les autorités locales, Fiona charriait encore à 17 heures GMT des vents soutenus de 120 km/h et se déplaçait à une vitesse de 37 km/h vers le nord-est. "De grosses vagues ont atteint le littoral est de la Nouvelle-Ecosse et le sud-ouest de Terre-Neuve, et elles pourraient dépasser 12 mètres", préviennent-elles.

Deux femmes ont été emportées par les eaux à Channel-Port-aux-Basques, dans la province de Terre-Neuve, selon une porte-parole de la police. L'une des deux victimes, emportée après l'effondrement de sa maison, a été secourue et hospitalisée, l'autre reste portée disparue.

Sept décès recensés jusqu'à présent

Fiona était passé vendredi à quelque 160 kilomètres au large des Bermudes, après avoir semé la destruction dans les Caraïbes. L'ouragan a infligé des rafales à 160 km/h et des pluies violentes à ce territoire britannique situé au milieu de l'océan Atlantique mais sans qu'aucune victime ou dégât majeur ne soit signalé. Des habitants ont posté sur les réseaux sociaux des images d'inondations et de lignes de courant tombées au sol.

Le phénomène météorologique a provoqué la mort de quatre personnes à Porto Rico, territoire américain, selon un responsable cité par les médias. Un décès a été rapporté en Guadeloupe et deux en République dominicaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info