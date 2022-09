Traditionnellement, il est estimé que l’automne commence le 21 septembre. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas. En 2022, la saison qui s’intercale entre l’été et l’hiver débutera le vendredi 23 septembre. Cela s’explique par un changement dans la date de l’équinoxe, événement astronomique à partir duquel la saison automnale commence.

L’équinoxe correspond à l’instant très précis où le Soleil est au zénith de l’équateur. En 2022, il se déroulera le vendredi 23 septembre à 3 h 03, heure française. Ainsi, pour simplifier, l’équinoxe correspond à la journée ou le jour et la nuit ont la même durée, 12 heures chacun. La date de ce phénomène varie d’une année sur l’autre puisque la Terre e tourne pas exactement en 365 jours autour du soleil. La durée exacte est de 365 jours, 5 heures et 46 minutes. La date et l'heure d'un équinoxe sont établies par des calculs menés par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Il est estimé que l’équinoxe d’automne tombe forcément entre le 21 et le 24 septembre.

Le phénomène des équinoxes a également une incidence sur les marées. Les grandes marées sont l'une des conséquences de l'attraction de la Lune et du Soleil. Lorsque ces deux astres sont alignés avec la Terre, l'attraction est maximale et les marées montent plus haut. C'est le cas le jour d'un équinoxe.



Il existe deux équinoxes différents pendant une année, celle du printemps puis celle de l’automne. Durant l’automne, la durée des journées continuera à diminuer. Ainsi, il est estimé que dans les régions tempérées et donc dans l’Hexagone, chaque jour il y a 4 minutes de soleil en moins. La diminution des journées est provoquée par l'inclinaison de la Terre, ce qui provoque un éclairage différent des régions du monde selon les différents moments de l’année. Cette saison automnale prendra fin le 22 décembre 2022.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info