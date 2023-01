Animaux : zoom sur les coussinets des chats

Sur les pattes avant, qui comptent 5 doigts chez le chat, il y a 5 coussinets digitaux, dont un qui correspond au rudiment du pouce, sur la face interne de la patte. On trouve aussi le coussinet principal au milieu, qu’on appelle le coussinet palmaire, et un autre plus haut perché, qui n’est pas en contact avec le sol et qui s’appelle le coussinet carpien.

Sur les pattes arrière, c’est plus simple : il n’y a que 4 doigts, donc 4 coussinets digitaux et un principal au milieu, le coussinet plantaire. Selon le chat, et la couleur de sa robe, ils seront tout roses, tout noirs, roses, avec des petites taches noires, et ça fait parfois la spécificité de son chat !



Les coussinets sont des amas graisseux et fibreux au sein desquels il y a aussi des terminaisons nerveuses. Et c’est cette "composition" qui permet aux coussinets de remplir toutes leurs fonctions.



Des coussinets aux multiples fonctions

Les coussinets viennent protéger les structures internes, pendant la marche, mais aussi pour la réception lors des sauts (les chats sont digitigrades). Les pelotes sont antidérapantes et celle qui ne touche pas le sol, sur la patte avant, agit comme une sorte de système de freinage lorsque le chat descend le long d’un tronc d’arbre par exemple. Ce sont aussi des outils sensitifs, comme ils sont innervés, particulièrement réceptifs aux vibrations.

Grâce à eux, le chat peut détecter la présence d’une proie (ou d’un prédateur !) et s'approcher, silencieusement.



Les coussinets sont aussi entourés de glandes sudoripares, à l’origine de la transpiration, et ce n’est que d’ici que les chats "suent". Enfin, entre les coussinets, des glandes sébacées permettent également de laisser un message olfactif qui accompagne les griffades.





