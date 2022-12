Chiens et chats peuvent-ils avoir des rhumes en hiver ?

Les chiens et chats sont plus résistants que nous au froid, grâce à leurs poils. Mais pour eux aussi, les voies respiratoires supérieures, plus particulièrement les muqueuses du nez ou de la gorge, sont sensibilisées avec le froid car elles s’assèchent et sont moins bien protégées contre les virus. Le manque de luminosité et le froid ont tendance à rendre le système immunitaire moins performant. Les conditions sont réunies pour voir circuler les virus et être propice à l’apparition de certaines maladies, comme la toux de chenil chez le chien.



La toux de chenil peut être dû à un virus, Parainfluenza ou une bactérie, Bordetella. C'est une maladie très contagieuse qui s'attrape donc dans des lieux où les chiens sont réunis (pensions / parcs canins, en ville ...). Il est rare qu’un chien qui vit tout seul à la campagne, sans jamais rencontrer de congénères, attrape la toux de chenil.

Le symptôme principal est la toux, mais il est parfois difficile de reconnaître la toux chez le chien. Une toux de trachéite peut être impressionnante : on a l’impression que le chien cherche à cracher, comme s’il avait quelque chose de coincé au fond de la gorge. Les propriétaires peuvent même paniquer devant cette manifestation qu’ils jugent assez violente. Pourtant, l’intensité de la toux n’a pas de rapport avec la gravité de la maladie. Autre symptôme associé : éternuements, écoulements du nez, voire des yeux. Le chien peut être un peu fatigué.



Quelle attitude adopter quand son chien semble être enrhumé ?

À l’apparition des symptômes de rhume ou de toux de chenil, si le chien reste en bon état général, n’a pas de fièvre, continue de manger, Il est possible d'attendre 48H pour voir si ça passe.

On laisse l'animal au chaud, au repos, on le met à l’écart d’autres chiens dans l'éventualité où il serait contagieux, on peut lui faire boire un bouillon cube dans de l’eau un peu chaude.

Petite recette de phytothérapie :

- 2 càc de thym séché,

- 2 à 4 càs d’eau bouillante (ce n’est pas beaucoup, mais c’est pour que ce soit bien concentré)

- on laisse infuser 10 min à couvert

- on remue, on filtre en pressant bien avec une cuillère, on laisse refroidir (ça diminue l’odeur et le goût, parfait pour nos animaux)

- avec une pipette, on en fait avaler à son chien plusieurs fois par jour.

Au bout de 48h si les symptômes persistent ou avant si les symptômes s'aggravent, on n'hésite plus à consulter son vétérinaire.

Il existe un vaccin contre la toux de chenil, indispensable si le chien rencontre beaucoup d’autres chiens ou part en pension.



Les chats sont très sensibles aux rhumes, qui sont souvent des coryzas.

Beaucoup de microbes différents peuvent en être responsables, avec une virulence plus ou moins forte, et des symptômes plus ou moins important : de la rhinite à la conjonctivite, en passant les sinusites. Les chats ont un appareil respiratoire très sensible. On veillera à bien dégager les narines et nettoyer les yeux avec coton + serum physiologique. Si le chat a du mal à s’alimenter et est vraiment fatigué, on consulte rapidement son vétérinaire, le coryza chez le chat pouvant être plus inquiétant que la toux de chenil chez le chien.

