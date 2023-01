Animaux : mon chien/chat sait-il lorsque la soirée a été trop arrosée ?

L'ivresse du propriétaire ne laissera jamais insensible un chien ou un chat. Pour une première raison : leur odorat. On le sait, les chiens ont beaucoup plus de cellules olfactives que nous et la zone de leur cerveau dédiée à l’odorat est également beaucoup plus importante que chez l’être humain. Donc les chewing-gum pour cacher les effluves d’alcool ne suffiront pas et qui plus est, l’odeur corporelle dégagée par les pores de notre peau va aussi changer lorsque la consommation d’alcool a été excessive. Comme nos animaux sont très sensibles aux odeurs, il est tout à fait possible qu'ils soient incommodés et nous fuient.

Deuxième raison : chiens et chats nous connaissent par cœur. Ils passent tellement de temps à nous observer que chacun de nos gestes est décrypté, mémorisé, or avec l'alcool, les mouvements sont moins bien coordonnés, la démarche peut être hésitante … Là encore, ça peut avoir de quoi faire fuir votre chien ou votre chat qui ne comprend pas ce qu’il vous arrive. Certains, les plus téméraires et curieux, seront intrigués et vont chercher à se rapprocher de vous.

Troisième raison : notre comportement envers eux peut changer, et à nouveau leur faire peur ! Donc on évite de succomber à la désinhibition causée par l’alcool dans votre rapport avec votre chien ou votre chat.



N'oublions pas de rappeler que l’alcool est un vrai toxique pour les chiens et les chats et qu’on ne laisse pas à leur porter des boissons alcoolisées très sucrées qui pourraient les tenter.

