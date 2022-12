Pourquoi mon chat fait pipi partout ?

Le chat n'est-il pas naturellement propre ?

Le chat a appris, grâce à sa mère, son comportement d’élimination. Claude Béata, vétérinaire spécialiste en médecine du comportement, rappelle dans son nouveau livre La Folie des Chats aux éditions Odile Jacob, que ce n’est pas un apprentissage par hasard : la mère des chatons dispense bien des cours de propreté à ses petits, lorsqu’ils ont la délicatesse d’être concentrés et attentifs. Elle leur apprend où faire leurs besoins et comment on recouvre pour rester discret (les excréments étant autant de traces odorantes et visuelles laissées à disposition d’éventuels prédateurs).



Derrière la malpropreté, deux raisons principales et bien distinctes.

En dehors de pathologie urinaire (cystite) qui pourrait expliquer des épisodes de malpropreté, et qu'il convient d'ailleurs d'écarter en premier lieu, il faut distinguer au sein des mictions indésirables le marquage urinaire et l'élimination inappropriée.

Dans le cas de marquage urinaire, le chat vient renifler le lieu, il se retourne, reste debout, queue dressée, il fait pipi sur un support vertical, émet une petite quantité d’urines et il miaule généralement en même temps. Lors de marquage urinaire, il s'agit bien souvent d'une communication à l'égard d'autres chats et cela traduit un état anxieux de l'animal.



Lors d’élimination inappropriée, le chat est accroupi, il élimine en quantité sur le sol ou tout du moins sur un support horizontal (cela peut être le lit), il ne miaule pas, il va gratter ensuite pour recouvrir, il ne cherche pas là à laisser une trace de son passage, au contraire. Dans le cas d’une élimination indésirable (de notre point de vue humain), c’est parce que le lieu qui lui est attribué (sa litière), ne lui correspond plus et il a trouvé un autre endroit plus adapté à ce comportement : des pots de fleurs ou la couette qui confère finalement une sensation de sol meuble, qui a une bonne capacité absorbante, bref qui est idéale en substitut de la litière.



Comment gérer les comportements d'élimination inappropriée de son chat ?

S’intéresser comme jamais au bac à litière ! La taille est primordiale, le chat doit pouvoir s’y retourner facilement, pouvoir gratter, être à l’aise. Le bac sera placé dans un endroit calme et facilement accessible. Chaque chat a ses préférences de type de litière, mais généralement, les litières minérales avec une faible granulométrie sont les plus appréciées. Et concernant le nettoyage, il convient d'être ultra-rigoureux ! on nettoiera entièrement la litière toutes les semaines, mais on pense à enlever les crottes tous les jours, voire même dès qu’il y en a.

