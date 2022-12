Animaux spécial Noël : mais qui sont réellement les rennes du Père Noël ?

Le renne appartient à la famille des cervidés, comme le sont aussi le cerf de nos forêts et l’élan. Mais il s’en distingue de plusieurs façons.

Son lieu de vie : le renne est le cervidé de tout l’arc polaire quels que soient les continents. Sa taille : le renne est beaucoup plus petit ! L’élan pèse autour de 500/700 kg, le cerf est plutôt autour des 200/250 tandis que le renne moins de 200 kg. Et la femelle encore plus petite.



Ses attributs : le renne est le seul à avoir des bois aussi bien chez le mâle que chez la femelle. Leurs bois sont aussi moins impressionnants, moins larges, plus fins ! Les bois tombent chaque année au mois de décembre ou janvier et repousseront à la fin du printemps.



En quoi les rennes sont-ils bien adaptés au climat de la Laponie ?

Ils sont adaptés au froid : leur poil de couverture est creux microscopiquement, donc c'est parfait pour l'isolation et ils ont un sous-poil très dense. Les abots sont larges, pour agir comme des raquettes à la surface de la neige, ou bien comme une pelle pour pouvoir creuser la neige et avoir accès à la nourriture.

Les rennes ont côtoyé les mammouths, donc ils sont plutôt résistants ! Les rennes raffolent de lichen, c’est, dans leur milieu naturel, le Grand Nord, leur met de prédilection

