Père Noël : d'où vient la tradition ?

Sa longe barbe blanche, sa tunique rouge et son traineau tiré par des rennes font rêver bon nombre d'enfants chaque fin d'année à travers le monde. Le Père Noël rythme la vie des petits et grands de l'achat des cadeaux à leur ouverture le 24 décembre au soir ou le 25 au matin - selon les habitudes de chacun.

Une légende urbaine raconte que ce serait Coca-Cola qui aurait créé le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui. Elle est fausse. L'entreprise américaine a bien popularisé la figure emblématique du Père Noël grâce à une campagne de publicités datant de 1931. Mais l'image de l'homme joufflu à la barbe blanche et au costume rouge avait déjà été répandue au milieu du XIXème siècle.

Toutefois, sa tradition est beaucoup plus ancienne. Le Père Noël est un descendant de Saint-Nicolas. Inspiré du personnage de Nicolas de Myre, un riche évêque turc, qui distribuait des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres au IVème siècle, Saint-Nicolas est célébré chaque 6 décembre dans certains pays d'Europe de l'Est et dans l'Est de la France.

D'un fête religieuse à une tradition païenne

Au XVIème siècle, la réforme protestante supprime la fête de la Saint-Nicolas. Mais les Hollandais gardent la traditionnelle distribution de cadeaux par "Sinter Klaas". À cette époque, beaucoup d'entre eux émigrent aux États-Unis et l'emportent dans leurs valises. Il deviendra "Santa Claus".

De plus en plus répandue outre-Atlantique, la fête est déplacée au 25 décembre car les familles chrétiennes préfèrent associer ce personnage à la naissance de Jésus. Au fur et à mesure des adaptations littéraires ou publicitaires, le Père Noël prend son apparence contemporaine et voyage sur un traineau tiré par des rennes.

Un doute persiste néanmoins sur son lieu exact de vie. Chaque pays scandinave revendique sa domiciliation. Mais la Finlande, et plus précisément la Laponie, tend à stabiliser sa localisation grâce à la création du "Village du Père Noël" vers Rovaniemi, destination touristique prisée par les amoureux de la magie de Noël.