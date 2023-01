Animaux : quelles sont les races de chiens préférées des Français ?

Il faut quand même expliquer comment il est obtenu ce classement, car on ne prend pas en compte toute la population canine de France. Ce classement concerne uniquement les chiens de races inscrits au LOF, le livre des origines français, c'est-à-dire un chien sur trois en France. Il est établi en fonction du nombre de naissances en 2022 pour les chiens de race. Il ne prend pas en compte la population canine globale dans notre pays mais c'est une belle photographie de la tendance dans le cœur des Français.

Et pour la 5e année consécutive, le berger australien arrive en tête, devant le golden retriever et le staffie. Ensuite, en 4e et 5e position, nous retrouvons le berger belge, le malinois, puis le berger allemand.

Les chiens de plus petite taille sont aussi très prisés : le cavalier king charles est 7e, le cocker 8e, le beagle 11e. Pour rappel, c'est plus de 300 races de chiens qui sont officiellement reconnues en France, pour une population canine de quasiment 7 millions d'individus.

2023, l'année des "U"

À chaque nouvelle année correspond une lettre de l'alphabet qui commencera le nom des chiens nés au cours de cette année. 2022 était l'année des "T" et la Centrale Canine a dévoilé les prénoms les plus donnés :



- pour les femelles : Tina, Tokyo, Taïga

- pour les mâles : Tyson, Thor, Tao.



Et cette année, c’est l’année des "U", pour les chiens et les chats !

