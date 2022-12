Dormir avec son chien ou son chat : bonne ou mauvaise idée ?

Deux récents sondages menés aux USA se sont intéressés au "co-dodo" avec son chien ou son chat. Le premier concerné les adolescents qui ont un animal à la maison : ils seraient 78% à faire monter le chien ou le chat sur le lit. Le second sondage, mené sur une population plus globale, indique que 60% des personnes dorment avec leur animal et … 66% d’entre eux disent préférer la présence de leur animal … à celle de leur conjoint !

Un minimum d'hygiène et de précautions quand on choisit de dormir avec son animal.

Si on veut partager son lit avec son animal, il y a quelques règles :

- Avoir un traitement contre les parasites, internes ou externes, très régulier et efficace. On oublie les traitements à base de plantes qui ne marchent pas.

- On ne nourrit pas son animal avec de la viande crue, ce qu’on appelle le BARF car il y a des risques d’excrétion de germes plus élevés.

- On passe un linge humide sur les pattes de son chien en rentrant de la balade le soir. -

- On brosse très régulièrement son animal.

Mais si homme et animal sont en bonne santé et si bien sûr on ne souffre pas d’allergie au chien ou au chat, il y a plus de bienfaits que de risques à dormir avec son chien ou son chat.



Les bienfaits de dormir avec son animal de compagnie

Tout d'abord la chaleur procurée ! Chiens et chats ont une température corporelle légèrement plus élevée que la notre, donc ils remplissent le rôle de petite bouillotte. Intéressant quand on doit faire des économies d’énergie cet hiver. D’ailleurs, les populations traditionnelles d’esquimaux dormaient à proximité de leurs chiens de traîneaux pour bénéficier de leur chaleur corporelle.

Ensuite la présence de l’animal apporte un sentiment de sécurité, surtout si c’est un chien car il sera alerte au moindre bruit, et d’apaisement.

Des recherches ont également montré que les fréquences cardiaques d’un chien et d’un humain dormant ensemble se synchronisent et diminuent, ce qui favorise l’endormissement et la relaxation.

Pour une personne qui vit seule, partager son lit avec son animal rompt ce sentiment de solitude et donc participe au bien-être au quotidien.

Enfin, dormir avec son animal est aussi très bénéfique pour l’animal lui-même, et pour la relation qu’on entretient avec lui car ça participe à resserrer les liens, et à diminuer aussi son éventuelle anxiété.



Le règlement intérieur du lit quand on dort avec son animal

Il vaut mieux éviter de faire monter un chiot sur le lit tant qu’il n’a pas appris les premières bases de l’éducation, qu’il n’est pas propre, qu’il n’a pas encore commencé à rester seul car il risque de développer de l’hyper-attachement avec son maître.



Si on autorise son chien à venir sur le lit, il faut rester le leader : hors de question qu’il empêche le conjoint de venir ou qu’il grogne si on lui demande de descendre. Dans ce cas-là, il ne doit pas avoir accès au lit.

Ensuite, il faut avoir des horaires plutôt réguliers pour que son animal puisse se "caler".



Comme les chats peuvent avoir une vie nocturne, on laisse la porte entrouverte pour qu’ils puissent aller et venir à leur guise. Enfin il est conseiller de définir un endroit sur le lit, en y mettant un plaid, où il doit rester pour qu’il ne soit pas tenter de bouger toute la nuit ou prendre toute la place.

