Nos chiens auraient-ils une boussole interne ?

Les chiens ont une ouïe très performante (ils entendent des sons que nous ne percevons pas). Mais ils ont une moins bonne vision que la notre, même s’ils sont capables de repérer les mouvements à une grande distance. Ils auraient aussi une autre aptitude qu’ils partagent entre autres avec les pigeons, la perception des champs magnétiques terrestres.

C’est une équipe de chercheurs tchèques a mis en évidence il y a quelques années la capacité des chiens à s'orienter selon un axe nord-sud, c'est-à-dire à se repérer grâce aux champs magnétiques terrestres.



Les chercheurs ont équipés les 27 chiens de l'étude de GPS et également de caméras embarquées. Il y avait une dizaine de races représentées, aussi bien du teckel poils durs, que du fox terrier ou du braque allemand. Cette expérimentation a duré plusieurs années, ce qui a permis aux propriétaires de faire plusieurs mises en situation à des saisons différentes, dans des lieux différents, à différents moments de la journée. Au total ce sont 600 sorties réparties entre nos 27 chiens qui ont pu être analysées par les chercheurs.





Lors de ces sorties, les propriétaires se garaient, restaient 20 min dans la voiture avec leur chien, puis sortaient se balader dans la forêt. Les chiens étaient systématiquement libres et partaient donc aisément sur des traces d’animaux sauvages. Les propriétaires retournaient rapidement au lieu de départ et attendaient patiemment le retour du chien, sans le rappeler. Les trajets empruntés pour retourner jusqu’au propriétaire ont ensuite été analysés.

L'utilisation des champs magnétiques terrestres plus performante que celle de l'odorat ?

Dans plus de la moitié des cas, les chiens empruntaient le même trajet à l’envers en remontant la piste olfactive. Mais dans un peu plus d’1/3 des cas, ils passaient par un tout autre chemin. Et rentraient d’ailleurs plus rapidement au point de départ. Donc en utilisant une technique plus efficace. Et en se penchant sur le tracé GPS, les chercheurs ont remarqué qu’à chaque fois, les chiens qui utilisaient une autre route de retour, commençaient leur course en se positionnant sur un axe nord-sud pendant une 20aine de mètres, puis prenaient la direction du point de départ. Comme si ils avaient une boussole intégrée et que cet axe leur permettait de se repérer.



Mais ce n’est pas la première fois que des chercheurs mettent en évidence une sensibilité des chiens au champs magnétique terrestre. Une précédente étude avait montré que les chiens, lorsqu’ils défèquent, alignent aussi leur corps selon un axe nord-sud. Est-ce qu’ils le font consciemment, en percevant les champs magnétiques terrestres ou est-ce « automatique » ? On ne sait pas à ce jour.



Tout cela reste encore assez mystérieux, convenons-en, mais la perception des champs magnétiques terrestres est encore un vaste champ d’étude, chez le chien mais aussi chez de nombreuses espèces animales car même nous, humains, nous y serions aussi sensibles.

