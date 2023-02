Animaux : comment faire la différence entre le jeu et la bagarre chez les chats ?

Le chat n’est pas une espèce sociale comme on l’entend pour nous humains, ou même pour les chiens. Le contrôle de son environnement (le fameux territoire) est plus important pour le chat que les relations sociales qu’il peut nouer avec d’autres congénères. Alors imposer à deux chats (ou plus) de vivre ensemble n’est pas toujours une bonne idée. L’arrivée d’un autre chat peut être vécue (extrêmement mal donc) comme une agression !



La frontière est extrêmement ténue entre du jeu, brutal et acrobatique, et une vraie tension entre les deux chats. Mais se méprendre peut avoir des conséquences sur les chats : parfois on pense qu’ils jouent, donc on ne prend aucune mesure alors qu’il y a une agressivité latente, qui peut porter atteinte au bien-être de son animal.

C'est souvent un seul des deux qui se fait persécuter sans qu’on ne s’en rende compte (stress chronique, anxiété, détérioration de l’état de santé). Parfois inversement, on pense qu’ils se battent et on se dit que ce n’est pas viable donc on les sépare et on fait adopter un des deux chats.

Comment faire la différence entre les différentes interactions qui peuvent exister entre 2 chats ?

Cependant, ce qui vient compliquer la chose, c’est qu’une nouvelle étude menée par une équipe de chercheurs slovaques et britanniques est parue dans Nature fin janvier. Elle fait état non pas de 2 types d’interactions : jeu et agressivité, mais d’une troisième, intermédiaire.

Les chercheurs ont identifiés que :

- Dans du vrai jeu, l’interaction est plutôt silencieuse, avec de fréquentes inversions de rôles (l’un au-dessus puis l’autre), et un vrai contact physique entre les deux, une sorte de lutte.

- Dans un contexte agressif, il n’y a pas forcément de contacts physiques, et s’il a lieu, il est accompagné de vocalisations et les griffes sont sorties, le tout entrecoupé de pauses durant lesquelles les chats se regardent fixement, voire ont le poil dressé.

- Lors d’interactions intermédiaires, un des deux chats est plus insistant envers l’autre, il lui bondit dessus, il veut le toiletter, pendant que l’autre n’est pas réceptif, il ne se rebiffe pas, mais il ne bouge pas… c’est du jeu qui peut dégénérer en conflit. Dès lors qu’il n’y a pas de réciprocité, ça peut vriller.



Il est important de savoir identifier tout cela pour pouvoir avoir les réactions appropriées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info