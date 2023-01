Animaux : comment prendre soin des coussinets de son chat ?

Tout d'abord, il faut habituer le chat dès son plus jeune âge à se laisser manipuler les pattes et toucher les coussinets pour pouvoir vérifier régulièrement que tout va bien et les soigner s’il y a le moindre souci. Les coussinets sont fragiles, plus que chez le chien car la couche cornée est plus fine.



De la microcoupure, assez classique en extérieur, à cause d’un grillage, de débris de verre au sol… à la plaie vraiment abrasive que le chat peut se faire en descendant d’un arbre, les blessures de coussinets sont fréquentes, douloureuses et handicapantes. Si vous constatez une plaie, premiers gestes : nettoyer à l’eau claire et tiède pour enlever les saletés qui peuvent s’être immiscées dans la coupure puis désinfecter.

Si c’est ni profond ni large, une désinfection régulière, un petit pansement fait maison et un baume cicatrisant, peuvent faire l’affaire. En revanche, si c’est assez étendu ou ouvert, une consultation s’imposera.

Attention aux accidents domestiques !

Le plus grand risque pour les coussinets du chat d'intérieur, c'est bien sûr de sauter sur les plaques de cuisson encore chaudes. La réaction immédiate est de passer de l’eau froide sur le ou les coussinets brûlés durant 10 minutes minimum. En fonction de la sévérité de la brûlure (comme chez nous, du 1er au 3e degré) et de l’extension, il pourra être nécessaire de consulter son vétérinaire.

Chaleur et froid, ennemis des coussinets

Autre possibilité de brûlure, c’est en extérieur en plein été, sur du bitume surchauffé. À l'inverse, quand il fait très froid ou s'il a neigé, il y a un risque d’engelures ou de crevasses. Il existe des baumes à base de miel qu'on peut acheter en clinique vétérinaire qui aideront à cicatriser, apaiser, hydrater des coussinets abîmés par le froid ou le chaud. Exemples : Honeyderm ou Vetramil.

Patience en cas de lésions des coussinets

Les coussinets, très sollicités, mettent du temps à cicatriser. Parfois jusque 15 jours même pour une petite lésion. Il faut bien sûr éviter que le chat ne se lèche. On peut remplacer la litière par du papier journal ou de l'essuie-tout pour éviter que les petits gravillons qui ne viennent irriter ou rentrer dans la plaie.

