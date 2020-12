Noël 2020 : pourquoi l'Alsace est une région incontournable pour les fêtes

publié le 05/12/2020 à 11:00

2020 est une année particulière mais Noël en Alsace a déjà fait venir près de 3 millions de visiteurs. Le temps des fêtes à la mode alsacienne attire le monde entier. Et la magie n’est pas arrivée par hasard. Tout vient de l’histoire et des traditions. Samedi 5 décembre, à quelques semaines de Noël, on vous emmène en Alsace là où est né le sapin de Noël. Jean Michel Zeca , Luana Belmondo et Jean Sebastien Petitdemange vous guident dans une balade gourmande, agrémentée de munster, foie gras d’oie, pain d’épice…



Nous vous proposons un diner de noël façon Alsacienne et après le diner, le veilleur de nuit de Turckheim avec son tricorne, sa hallebarde et sa lanterne fera sa ronde tout en évoquant l’histoire de la cité, le tout agrémenté de pleins d’anecdotes !

Un des incontournables à visiter également c’est le musée Unterlinden, le Louvre de l'Alsace ! Une merveille. Un des principaux musées de peintures en France, qu’il faut voir une fois dans sa vie Et nous aurons le plaisir d’avoir avec nous le chef Pâtissier Christophe Felder. 15 ans chef pâtissier au Crillon, un Alsacien pur et dur, qui vous donnera peut-être des astuces pour réussir votre bûche de noël....

