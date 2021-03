Mariés au premier regard : découvrez les 14 participants de la Saison 5

publié le 08/03/2021 à 10:00

L'émission Mariés au premier regard revient sur M6 pour une 5e saison riche en rebondissements. Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible.

Cette année, ils ont pu former 7 couples. Leur histoire commencera avec l’engagement le plus fort qu’il soit possible de prendre : le mariage. C’est ce jour-là, et pour la première fois, qu’ils se rencontreront devant le maire et leur famille.



Après quatre saisons et fort du succès de l’émission, plus de 10.000 célibataires ont envoyé leur candidature cette année. Le casting n’aura jamais accueilli de participants aussi variés, venus de tout horizon.

Lundi 8 mars à 21h05 sur M6

Cette édition arrive le lundi 8 mars à 21h05 sur M6 et n’a pas été des plus simples à réaliser, bouleversée par la crise sanitaire. Suite au premier confinement, les cérémonies habituellement organisées en juin ont été ainsi reportées en septembre 2020. Entre les tests de compatibilité et les mariages, huit mois se sont écoulés.

Des unions célébrées en extérieur, sur le parking de la mairie, avec distanciation sociale, confinement et tests PCR pour tout le monde. Et on oublie bien sûr le voyage de noces à l'autre bout du monde. Retrouvez le portrait des quatorze candidats sélectionnés.